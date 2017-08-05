6 Ayda 946 kaza meydana geldi

Tüm yurtta olduğu gibi Düzce’de de dikkatsizlik ve acelecilik kazaların yaşanmasına yol açıyor. Trafik ekiplerinin tüm uyarılarına ve denetimlerine rağmen kazalar peş peşe geliyor. Düzce il genelinde 2017 yılı ilk ayında 513’ü maddi hasarlı, 427’si yaralamalı, 6’sı ise ölümlü toplam 946 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 676 kişi yaralanırken, 11 kişi de hayatını kaybetti.

İstatistiklere göre geçmiş yıllara göre kaza sayında azalma görülürken yetkililer sürücülerin dikkatli ve kurallara uygun bir şekilde yolculuk yapmaları konusunda uyarılarda bulundular.

Ali Yıldız