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6 aylık bebek uykusunda öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde annesinin yatağına yatırdığı 6 aylık bebek, hayatını kaybetti.

6 aylık bebek uykusunda öldü

24 Ekim 2016 18:43

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Kadıpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Annesinin evinde kalan Nuray Sinanoğlu, oğlu 6 aylık Ömer'i uyuttuktan sonra yatağına yatırdı. Yaklaşık 2 saat sonra kontrol ettiğinde Ömer'in hareketsiz olduğunu fark eden anne, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Eve gelen ambulansla Özel Alanya Yaşam Hastanesi'ne götürülen Ömer Sinanoğlu, kurtarılamadı. Olayı haber alıp hastaneye gelen baba Niyazi Sinanoğlu oğlunun ölüm haberiyle yıkıldı. Ömer Sinanoğlu'nun cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

Etiketler: bebek


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