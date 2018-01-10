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6 aylık hamile kadın çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Isparta’da 6 aylık hamile kadın, 3 katlı evin çatı katından düşerek bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti. Talihsiz kadının çatıdan düşme anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

6 aylık hamile kadın çatıdan düşerek hayatını kaybetti

10 Ocak 2018 09:46

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz pazartesi günü Yedişehitler Mahallesi’ndeki Deregüme Caddesi’nde bulunan Kiraz Apartmanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, çatı katında eşya taşıdığı sırada diğer binaya geçmek isteyen Şerife Çakar (25), sabah saat 09.00 sıralarında 3 katlı binanın çatısından önce park halinde bulunan motosikletin üzerine, ardından evin önünde bulunan beton zemine düşerek ağır yaralandı. Genç kadının eşyaları da etrafa saçıldı.

Çevredekiler tarafından olayın fark edilmesi üzerine, 112 acil servis ekipleri ve polise haber verildi. Olayı gören genç kadının ailesi ne yapacaklarını şaşırarak fenalık geçirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadına müdahale etti. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay yerinden ambulansa alındıktan sonra Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Çakar ve 6 aylık bebeği kurtarılamadı.

Talihsiz kadının evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi. 

Feti Kılıç

Etiketler: hamile kadın, ısparta

 

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