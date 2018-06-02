6 bin tokadan Messi portresi

Dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin portresini 6 bin toka kullanarak oluşturan tasarımcı portreye ilginin büyük olduğunu ifade etti. Arjantin’in başkenti Buenos Aires'teki Corrientes Bulvarı'nda asılı duran Messi portresine yoldan geçenler hayranlıkla bakıyor. Tasarımcı Letali Linetzky, "Açıkçası insanlar Messi'ye karşı çıldırıyor ve bu inanılmaz bir şey. Benim işim insanlara ilham vermek. Gerçek şu ki bu benim için bir rüya" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Letali Linetzky, saç tokası gibi moda aksesuarları üreten Carey şirketinde tasarımcı olarak çalışıyor.