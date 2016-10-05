Edinilen bilgiye göre, Cide’ye bağlı Günebakan köyünde ikamet eden 6 çocuk annesi Sema Vural (44), 21 Eylül Çarşamba günü rahatsızlığı nedeniyle özel araçla Cide Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Sema Vural, hastaneden taburcu olduktan sonra köyüne bir daha geri dönmedi. Sema Vural, ailesi tarafından her yerde aranıyor.

Sema Vural’ın eşi Osman Vural, eşinin hastalığı nedeniyle köy muhtarıyla birlikte Cide ilçesine hastaneye gittiğini ve tedavisinin ardından bir yakının yanında kalacağını belirterek, geri dönmediğini söyledi. Osman Vural, eşinin hayati tehlikesinden şüphe ettiklerini ifade ederek, “Eşim 21 Eylül’den beridir kayıp. Her yerde aradık fakat kendisinden bir haber alamadık. 2’si evli 6 çocuğumuz var” dedi.

Mehmet Salman

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