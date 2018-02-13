6 çocuk annesi kadının evinde çıkan yangın korkuttu

Alınan bilgiye göre, Araban İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi çevre yolu caddesinde yaşayan Dilber Kurt (63)’a ait evde kimse yokken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların Araban İlçe Emniyet Amirliği’ne yaptığı telefon ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının kendiliğinden söndüğünü ve yangında ev eşyalarının tamamen yandığını, evin ise kullanılamaz hale geldiğini tespit etti. Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Sermest Özgüleç ev sahibi 63 yaşındaki Dilber Kurt’un dul ve 6 çocuğu bulunduğunu belirtti. Yangında eşyaların ve evin kullanılmaz hale geldiğini belirten Özgüleç, maddi durumu iyi olmayan ailenin borçlarının da bulunması nedeniyle mağduriyet yaşadığını ifade etti.

Öte yandan Araban İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ve itfaiye ekipleri tarafından yangının kesin çıkış sebebini araştırılıyor

Ayten Işık

