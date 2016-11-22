Siirt’in Şirvan ilçesi Maden köyündeki bakır madeninde meydana gelen heyelan sonucu göçük altında kalan işçilerin hikayeleri yürek burkuyor. Halen göçük altında olan 10 işçinin arasında yer alan ve 6 çocuğu olan Nusret Beyazalma’nın, ailesiyle birlikte ikamet ettiği Van’da iş bulamadığı için maden ocağında çalıştığı öğrenildi. Maden sahasında kurtarma çalışmalarından haber bekleyen Beyazalma’nın kuzeni İsmail Göktaşoğlu, “Ekmeğinin peşinden geldi buraya. Çalışıp, çocuklarına bakıyordu” dedi. Cenazelerini beklediklerini ve bulununcaya kadar bekleyeceklerini belirten Göktaşoğlu, “Cenazeyi götürmeden gitmeyeceğiz. Sağ olsun devlet çalışıyor. Biz de izliyoruz. Allah sonunu getirsin. İmkan olsaydı devlet elinden geleni yapardı. Ama demek imkanlar bunlardır. Ulaşacak bir şey olsaydı herhalde yaparlardı. Allahtan umut kesilmez. Ama umudumuzu kesmişiz” dedi.

Beyazalma’nın çocuklarının küçük yaşta olduğuna dile getiren Göktaşoğlu, “Çalışıp, çocuklarına bakıyordu. 2-3 ayda bir izne geliyordu. Van’da iş olsaydı orada çalışırdı. Ekmeğinin peşinden geldi. Mecburdu” diye konuştu.

Burak Emek - Mehmet Pişkin



