Diğer
Kategoriler

6 DEAŞ’lı tutuklandı

Samsun polisinin düzenlediği DEAŞ operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 22 kişiden 6’sı tutuklanırken, 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 DEAŞlı tutuklandı

02 Kasım 2016 19:03

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda eylem yapabilecekleri istihbaratı üzerine 5 gün önce DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlemişti. İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde bulunan 17 ayrı adrese 130 polisle eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 22 kişi gözaltına alınmıştı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltına alınanların ifadesi doğrultusunda örgütün bomba uzmanı olduğu, Suriye ve Irak’taki çatışmalarda bombalı saldırılarda görev aldığı iddia edilen Ahmet K., dün Elazığ’da bir eve düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları devam eden 15’i örgütün silahlı kanadından olduğu iddia edilen toplam 22 kişi, bugün sabah saatlerinde Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Muhtaifa M.H.M.(19), Sabtı R.F.R.(32), Jamal S.A.A.(55), Halid S.Z.(22), Wahap H.M.S.M.S.(36) ve Habıb N.A.(26) tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ’da gözaltına alınan bombacı Ahmet K.’nin ise Elazığ Emniyet Müdürlüğünde sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Etiketler: DEAŞ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Paykasa
        Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
        Vivi rent a car
        vivi.com.tr
        Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
        ingilizceturkce.gen.tr
        turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
        51 Dilde Cümle Çeviri,
        İngilizce Türkçe Çeviri
        Paykasa Satışı
        Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
        Telefon destek hattı:
        0533 145 96 92
        Gümüş
        Altın Kolye, Gümüş Kolye
        Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

        Termal Oteller ve Kayak Otelleri
        Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
        Fethiye Otelleri %40 İndirimli
        www.otelfiyat.com

        Elektronik Sigara Modelleri
        İndirimli Elektronik Sigara
        www.elektroniksigara.ist
        Domain Sorgulama
        Domain, Domain sorgulama,
        Hosting, Marka tescil, Whois,
        Web sitesi, Gazete oku

        Mavi Kadın
        Kadınların merak ettiği ve
        ilgi duyduğu tüm konular
        www.mavikadin.com


        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!