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6 Ekim 2016 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri, Samsun'un doğu ilçeleri ile Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

6 Ekim 2016 yurtta hava durumu

06 Ekim 2016 07:53


Hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 4 ila 7 derece azalacağı, Marmara'da 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 24
İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 23
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 25
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26
Adana: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 31
Antalya: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 27
Konya: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 24
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı 21
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 23
Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 23
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 31 

Etiketler: yurtta hava durumu


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