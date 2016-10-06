

Hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 4 ila 7 derece azalacağı, Marmara'da 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 24

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 23

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 25

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 31

Antalya: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 27

Konya: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 23

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 31