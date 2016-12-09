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6 eski asker FETÖ’den gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yapılan operasyonda daha önce açığa alınan eski 6 asker gözaltına alındı.

6 eski asker FETÖden gözaltına alındı

09 Aralık 2016 17:17

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, önceki aylarda İçişleri Bakanlığı’nca açığa alınan ve aralarında yüzbaşı, üsteğmen, teğmen ve astsubayların olduğu eski 9 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltı kararı üzerine önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar yapıldığı ve operasyonlarda 6 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Gözaltına alınan şahısların bazılarının cep telefonlarında FETÖ örgütü tarafından kullanıldığı öne sürülen örgütün şifreli haberleşme programı Bylock olduğu öne sürüldü.
Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, haklarında gözaltı kararı bulunan 3 kişinin ise arandığı bildirildi. 

Gökten Ceylan
 

Etiketler: asker, fetö


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