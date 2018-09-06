6 Eylül hava durumu | İstanbul hava durumu | Bugün hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalacak, diğer yerlerde değişmeyecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice (30-50 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kentin doğusu ile boğaz çevresinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 27

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı bulutlu 28

Diyarbakır: Açık 35