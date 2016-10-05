6. Hatay Günleri, İstanbul Yenikapı’da başladı. 9 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek etkinliklerde Hatay’ın yöresel tatları ve ürünleri tanıtılacak. Etkinlik alanında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Valiliği ile etkinliği düzenlediklerini belirten Savaş, “5 yıldır Feshane’de yapıyorduk. O kalkınca Yenikapı’da yapmaya başladık. Amacımız Hatay’ı tanıtmak, güzelliklerini İstanbul’daki dostlarımızla paylaşmak. İstanbul 2 yıl önce Avrupa Kültür başkentiydi. Biz de medeniyet başkentiyiz. 13 medeniyetin, 3 semavi dinin ve birçok mezhebin beraber yaşadığı ve kendi içerisinde 100 yıllardır barış içerisinde yaşayan bu şehrin güzelliklerini paylaşmak onurdur. Burada az da olsa Hatay’ın damak zevkini İstanbul’a tanıtmak istiyoruz. Dostlarımızı Hatay’a bekliyoruz. Dostlarımızı önce buraya daha sonra Hatay’a bekliyoruz. Her yerde savaş meydanında yaşıyormuş gibi Hatay’dan bahsediliyor. Bu da insanların Hatay’a gelmesini korkutucu bir şey olacakmış gibi gösteriyor. Tabi ki hemen komşumuzda yangın var. Hatay’da kör çakı çeken insanımız bile yoktur” dedi.

“Medeniyetler korosu, birleştirici bir koro”

Etkinlikte 9 Ekim Pazar akşamı medeniyetler korosunun konseri olduğunu hatırlatan Savaş, “Medeniyetler korosu 1998’den beri aktif olan oradaki renklerin birleşiminden oluşan farklı dinlerden insanlar bulunuyor. Korodaki insanlar tamamen amatör. Kendi meslekleri var. Bunlar 120 kişilik ordular. 30, 40 kişilik gruplar halinde Hatay ve Türkiye’yi yurt dışında temsil ediyorlar. Türkiye’nin her yerinden türküler söylüyorlar. Birleştirici bir koro” diye konuştu.

“Aba güreşlerini olimpiyatlarda yer almasını istiyoruz”

Aba güreşleri hakkında da açıklamalarda bulunan Lütfü Savaş, “İnşallah burada dostlarımıza seyrettiririz. Tabi aba güreşlerini Hatay’da seyrettirmek istiyoruz. Hatay’da 7 yıldır Dünya Kupası yapıyoruz. Bu sene 26 ülke katıldı. Diğer federasyonlar 10 takımla Dünya Kupası yapıyor, biz 32 takımla yaptık. Biz bunu dünyaya mal etmek ve olimpiyatlarda bu sporun yer almasını istiyoruz. Bunun için de tüm mücadelemizi yapacağız. Bu spor birçok spora atalık yapmıştır. Kuşak güreşi, judo gibi birçok spor dalına babalık yapmıştır. Bize gelen özellikle Türki Cumhuriyetleri’nden kimse bunu yadırgamıyor. Bu sene çok güzel geçti. Yaklaşık 2 bin kişi izledi. Bu bizleri de gururlandırdı” şeklinde konuştu.