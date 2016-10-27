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6 ilde DEAŞ operasyonu

İstanbul merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda örgüt sorumlusu olduğu iddia edilen 21 şüpheli ile birlikte yurt dışından savaş bölgelerine gönderilmek üzere gelen 20’si çocuk 60 kişi gözaltına alındı.

6 ilde DEAŞ operasyonu

27 Ekim 2016 11:20
6 ilde DEAŞ operasyonu - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a lojistik destek ve savaşçı temin eden örgüt sorumlularına yönelik çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında DEAŞ’a savaşçı ve lojistik destek temin eden 21 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin tespit edilmesinin ardından başlatılan teknik ve fiziki takip sonucu adres tespiti yapıldı. Yapılan tespitlerin ardından harekete geçen polis ekipleri, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Erzurum, Edirne ve Kırklareli’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

20’si çocuk 60 kişi yakalandı
İstanbul’da 7 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 örgüt sorumlusu ile birlikte yurt dışından gelen ve savaş bölgelerine gönderilmek üzere bekletilen 20’si çocuk 60 kişi gözaltına alındı.
Diğer illerde yapılan operasyonlarda ise 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 2 tabanca, çok sayıda mermi, askeri kamuflaj ve çok sayıda pasaportla birlikte örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülerek sorguya alındı.
 


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