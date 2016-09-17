Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., “Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları” kapsamında elektrik verilmeyecek yerlerin listesini bildirdi.

Açıklamaya göre, 20.09.2016 tarihinde Ankara’nın Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi, Çankaya ilçesi Bademlidere Mahallesi, Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi ve Piyade Mahallesi, Haymana ilçesi Seyran Mahallesi, Keçiören ilçesi Kanuni, Ufuktepe, Atapark Mahalleleri, Sincan ilçesi 29 Ekim, Fevzi Çakmak, Yenikayı, Çoğlu, İncirlik ve Akçaören Mahallelerinde ki bazı sokak ve caddelere “Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları” kapsamında elektrik verilmeyecek.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’den yapılan açıklamaya göre “Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları” kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak diğer iller ise şöyle:

“Bartın İli Amasra ilçesinde tesis çalışması nedeniyle Ahatlar Köyü Aşağı Mahallesi ve Yukarı Mahallesine, Merkez ilçesinde Kutlubeytabaklar Köyü Tabakoğlu Mahallesi, Tuzcular Köyü Mellioğlu Mahallesine ve Ulus ilçesinde İnceçam Köyü, Kadı Mahallesi, İsmailağa Mahallesi, Molla Mahallesi, Değirmenyanı Mahallesi, Demirci Mahallesi ve Seferler Mahallesine enerji verilmeyecek.

Karabük İli Yenice ilçesinde Yeniköy Köyü, Yağbasan Mahallesi, Ibrıcak Köyü, Tabaklar Mahallesi Yeniköy Çumuryanı Mahallesi, Çay Mahallesine tesis çalışması nedeniyle elektrik verilmeyecek.

Kastamonu ili Araç İlçesinde; İğdir Bucak Yeşilova Köyü, Merkez Mahallesi, Cide ilçesinde Abdulkadir Köyü Merkez Mahallesi, Çakırlı Köyü Mahallesi, Cengel Mahallesi, Çataloluk Cumayanı Mahallesi, Çilekçe Adıyüzü Mahallesi, Taşpınar Mahallesi, Derebağ Yelce Mahallesi, Tepeyurt Mahallesi, Yeşilyurt Mahallesi, Kayaardı Kındıralık Mahallesi, Güvenli Mahallesi, Kıranlıkoz Çengel Mahallesi, Yeniköy Ötegeçe Mahallesi, Yurtbaşı Karadere Mahallesi, Erencik Mahallesi ve Kardere Mahallesinde, İhsangazi ilçesinde; Çatalyazı Köyü Sinderler Mahallesi sokaklarına, Merkez ilçesinde; Alçucular Köyü Nebioğlu Mahallesi, Aşağıbatak Köyü Aşağı Batak Mahallesi, Merkez Bucağı Çavundur Köyü Hacıyusuf Köyü Mahallesi, Kadıoğlu Köyü Mahallesi, Yukarıbatak Köyü Yukarı Batak Mahallesi, Koparan Mahallesi, Göl Arkası Mahallesi, Göl Pazarı Mahallesi sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Kırıkkale İli Çelebi ilçesinde bakım çalışması nedeniyle Çiftevi Köyü Mahallesi, Karaağaç Köyü Mahallesi sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Çaycuma ilçesinde tesis çalışması nedeniyle Saltukova Bucak Coburlar Köyü Merkez Mahallesi, Saltukova Bucak Saltukova Bucak Alibeyoğlu Mahallesi, Saltukova Bucak Saltukova Bucak Engel Mahallesi, Saltukova Bucak sokaklarına, Perşembe Bucak Basat Köyü Kocabasat Mahallesi sokaklarına enerji verilmeyecektir. Zonguldak İli Ereğli ilçesine tesis çalışması nedeniyle Çayırlı Köyü Yeni Mahallesi, Merkez Mahallesi sokaklarına enerji verilemeyecektir.”

İlker Turak