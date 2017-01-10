İşte o iller;

Osmaniye’de elektrik kesintisi

Osmaniye’nin merkez ve Hasanbeyli ilçelerinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 12 Ocak Perşembe günü, merkez ilçeye bağlı Esenevler Mahallesi 09:00-14:00 saatleri arasında, Hasanbeyli ilçesi Kalecik Köyü 09:00-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

Hatay’ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi

Hatay’ın Yayladağı, Arsuz, Defne, Kırıkhan ve Antakya ilçelerinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 12 Ocak Perşembe günü, Yayladağı ilçesi Çamaltı Mahallesinde 09:00-16:00 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi Profesör Doktor İskender Sayek Caddesinde 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi 424, 475 ve 477 sokaklara 09:00-15:00 saatleri arasında, Harbiye Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında, Kırıkhan ilçesi Ceylanlı Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Ekinci ve Saraycık mahallelerine 01:00-05:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Mersin’in 5 ilçesinde elektrik kesintisi

Mersin’in Anamur, Erdemli, Mezitli, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 12 Ocak Perşembe günü, Anamur ilçesi Köprübaşı Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Karalarbahşiş Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında, Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesine 09:00-13:00 saatleri arasında, Mezitli ilçesi Eski Mezitli Mahallesi Eskiköy Caddesi ile 61452, 61421, 61444, 61430, 61425 ve 61442 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Tarsus ilçesi Yeni Mahalle, Gaziler Mahallesi, Ergenekon Mahallesi ve Şehitler Tepesi Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında, Toroslar ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi ve Demirtaş Mahallesi Bilen Otomotiv mevkisinde 12:00-13:00 saatleri arasında, Düğdüören Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında, Güneykent Mahallesi 94040, 94063, 94038, 94042 ve 94057 sokaklarda 08:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Adana’nın 3 ilçesinde elektrik kesintisi

Adana’nın Seyhan, Ceyhan ve Karataş ilçelerinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 12 Ocak Perşembe günü, Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi 100001, 100023, 100084 ve 100086 sokaklar ile Söğütlü Mahallesi 99005, 99007 ve 99003 sokaklara 09:00-13:00 saatleri arasında, Mıdık ve Hadırlı mahallelerine 13:00-17:00 saatleri arasında, Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi, Mithat Saraçoğlu Caddesi, 64019 ve 64020 sokaklar ile Hilton Oteline 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Ceyhan ilçesi Altıocak Mahallesi 08:30-17:00 saatleri arasında, Karataş ilçesi Karşıyaka Mahallesi Esentepe Sitesi ve Severoğlu Sitesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

Antalya’da planlı elektrik kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya’nın, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Manavgat, Demre, Kumluca, Kaş, Korkuteli, Finike ve Elmalı ilçelerinde 12 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;

Muratpaşa: 09.00-19.00 Üçgen Mahallesi Tonguç Caddesi, Eski Şarampol Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi ve civarı, Memurevleri Mahallesi 205, 208, 206, 210, 213, 207, 209 Sokaklar, Tonguç Caddesi, Güllük Caddesi, Yavuz Caddesi ve civarı

Kepez: 09.00-18.00 Teomanpaşa, Mehmet Akif Ersoy (bir kısmı), Güneş (bir kısmı), Düdenbaşı, Yeni Emek, Yeni Mahalle Mahalleleri

Konyaaltı: 09.00-18.00 Duraliler Mahallesi (bir kısmı)

Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla ve Yelten Mahalleleri

Manavgat: 08.00-18.00 Sarılar ve Ulukapı Merkez Mahalleleri

Demre: 08.30-17.30 Yaylakaya Mahallesi, Mustafa Masatlı Caddesi, Toptancı Hali

Kumluca: 09.00-17.00 Salur Mahallesi, Konakyanı Mevkii, Beykonak Mahallesi, Hürriyet Caddesi, Şirlengiç Mevkii ve çevresi

Kaş: 09.00-17.00 Ahatlı Enişdibi Mevkii, Uğrar Softalar Mevkii, Belenli Sısla Mevkii, Kasaba Alpanos, Köftere ve merkez mevkiileri

Elmalı: 09.00-17.00 Çukurelma Mahallesi ve Gölova Bölgesi

Finike: 10.00-17.00 Hasyurt Mahallesi ve Kisle Caddesi

Burdur’da planlı elektrik kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur’un Bucak ilçesinde 12 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.

Bucak ilçesinde elektrik kesintisinin uygulanacağı cadde, sokak ve mahalleler şu şekilde;

Bucak: 09.00-17.00 Barbaros Mahallesi’nin belediye içme su pompaları, Kadın Kuyusu Caddesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Mustfa Özkan Caddesi, Çevre Yolu Caddesi, 2163, 2164, 2160 No’lu Sokakları, Onaç Mahallesi’nin İncirhan Caddesi, Adnan Menderes Bulvarı ve 2062 No’lu Sokak

Bucak: 09.30-17.00 Fatih Mahallesi’nin 1506, 1535, 1637 ve 1638 No’lu Sokakları