6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri 2015 yılında tasfiye edilen Gökkuşağı isimli derneğin kurucu, yönetici ve üyesi olduğu tespit edilen 11 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Antalya il merkezi ve ilçelerinde 7 adres ile Batman'da 1, İstanbul'da 2, Konya'da 1, İzmir'de 1 ve Muş'ta 1 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalandı. 2 firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Şüpheli şahısların ikametleri ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



Ayrıca ikametlerde yapılan aramada ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve Konya'dan aranma kaydı bulunan bir kişi de yakalandı.