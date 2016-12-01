İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün sabaha karşı, İzmir merkezli İstanbul, Muğla, Antalya, Kütahya ve Iğdır'da FETÖ üyelerine karşı eş zamanlı operasyon başlattı. 80 adrese yapılan baskında şuana kadar 48 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Gözaltı kararı bulunan şüphelilerin çoğunun KHK ile kapatılan Mersinli Yen'i Mahalle Cami Yaptırma Derneği, Çalışan Girişimci İşadamları Derneği ile Helezon Gençlik ve Spor Derneği yöneticileri olduğu, şahısların örgütün gizli haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandıkları ileri sürüldü.