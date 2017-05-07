Diğer
Kategoriler

6 ile elektrik kesintisi uyarısı

Ankara, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak'ın bazı bölgelerine 10 Mayıs'ta elektrik verilemeyecek.

6 ile elektrik kesintisi uyarısı

07 Mayıs 2017 19:07

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Kazan, Keçiören, Polatlı, Sincan ve Şereflikoçhisar ilçelerinin bazı mahallelerinde, 09.00-17.00 saatlerinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.

Çankırı'nın Orta, Yapraklı, ilçelerinde 09.00- 17.00, Karabük’ün Yenice, Taşköprü ilçelerinde 09.00 - 17:00, Kastamonu'nun Cide, Devrekani, İnebol ilçelerinde 09.00 - 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Kırıkkale'nin Balışeyh, Delice ve merkez ilçelerindeki bazı mahallelere 09.00- 16.00, Zonguldak'ın Alaplı, Çaycuma, Devrek, Kilimli, Kozlu ve merkez ilçelerinin bazı mahallelerine de 09.00-18.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek. 

Etiketler: ankara, Çankırı, elektrik kesintileri, Karabük, kastamonu, kırıkkale


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!