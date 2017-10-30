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6. İnşaat ve Konut Konferansı için geri sayım başladı

6. İnşaat ve Konut Konferansı 9 Ocak 2018 Salı günü Marriott Hotel Asia’da gerçekleştirilecek. Konferansta inşaat sektöründeki gelişmeler, yeni gelişen bölgeler, kentsel dönüşüm projeleri, şehirleşme ve çevrecilik, rekabet koşulları ve çözüm önerileri gibi pek çok konu masaya yatırılacak.

6. İnşaat ve Konut Konferansı için geri sayım başladı

30 Ekim 2017 14:45

Gayrimenkul sektörünün önde gelen yatırımcılarının ve profesyonellerinin bir araya geleceği 6. İnşaat ve Konut konferansı, 9 Ocak 2018 Salı günü Marriott Hotel Asia’da gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl 277 şirketin katılımıyla sektörde kendi rekorunu kıran konferans, düzenlendiği 2012’ten bugüne kadar 970 şirketi ağırladı. Eventuum tarafından organize edilen ve kendi alanında Türkiye’de tek olan inşaat ve konut konferansı, düzenlendiği her yıl büyük ilgi görüyor.

Konferansın alanında çok önemli bir buluşma olduğunu vurgulayan Eventuum Genel Müdürü Pınar Kopuz, “Her yıl artan katılımlarla sektörün nabzını tutan konferansta bu yıl da büyük çaplı bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Sektörün en seçkin buluşmasında yine birbirinden değerli konuşmacıları ve katılımcıları ağırlayacağız. Ekonomimizin lokomotifi olan inşaat sektörüne yön verenleri bir araya getirmekten heyecan duyuyoruz” dedi.
 

Etiketler: 6. İnşaat ve Konut Konferansı, Eventuum Genel Müdürü Pınar Kopuz

 

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