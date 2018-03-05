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6 kahraman aynı karede

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'nda "Kel Tepe" mevkisinde şehit olan 5 komando ile 1 gazinin aynı karede yer aldığı fotoğraf ortaya çıktı.

6 kahraman aynı karede

05 Mart 2018 09:45

"Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında, İzmir Bornova'dan jandarma komandolar yaklaşık 10 gün önce Afrin'e geçiş yaptı. 1 Mart Perşembe günü ise Afrin'de icra edilen operasyonlar esnasında Raco beldesinde bin 83 rakımlı Kel Tepe'yi almak için TSK ve ÖSO birlikleri harekete geçti. Bu sırada tepede tünelden çıkan YPG'li teröristler, askere pusu kurarak ağır silahlarla ateş açınca yaşanan 10 saatlik çatışma sonunda 8 asker şehit olurken, çok sayıda asker de yaralandı. Hain pusuya düşen jandarma komandoların Afrin'e gitmeden önce birliklerinin önünde fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Bu fotoğrafta ise pusuda şehit olan 5 kahraman ve 1 gazinin aynı karede olduğu görüldü.

Gazi ve onun kurtarmaya çalıştığı şehit de aynı karede 

Fotoğrafta önemli detaylar da ortaya çıktı. 8 şehidin verildiği olayda Adanalı gazi Jandarma Komando Uzman Çavuş Alper Çalın, keskin nişancı tarafından sırtından vurulan şehit Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe'yi yaralı halde sırtında taşımış, bir süre sonra da sedyede taşıyarak kurtarmaya çalışmış ancak çok kan kaybettiği için şehit olmuştu. İşte bu iki kahraman da aynı karede yer alıyor.

Şehit olan 5 kahraman yan yana 

Bu arada, şehit olan Mustafa Ozan Gökçe, Uzman Çavuş Rıdvan Çevik ve Astsubay Çavuş Mehmet Dinek fotoğrafta art arda dizilirken, uzman çavuşlar Recep Çetin en sağda, Burhan Açıkkol ise en solda yer alıyor. Çatışmada büyük bir kahramanlık örneği gösteren ve yarası iyileştikten sonra tekrar Afrin'e gideceğini anlatan Uzman Çavuş Alper Çalın ise sağda aşağıda görülüyor.  

Fatih Keçe
 

Etiketler: tsk, zeytin dalı

 

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