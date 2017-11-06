6 Kasım 2017 yurtta hava durumu |Meteoroloji'den bazı illere sağanak yağış uyarısı

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Muş, Bitlis, Diyarbakır'ın kuzeydoğusu ile Bingöl'ün güneydoğu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıiç ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli(30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 11

İstanbul: Parçalı zaman zaman çok bulutlu 17

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 19

Bursa: Parçalı zaman zaman çok bulutlu 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güneyi sağanak yağışlı 23

Antalya: Parçalı bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18