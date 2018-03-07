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6 katlı binadan ölüme böyle atladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bunalıma giren ve 6 katlı iş hanının çatısından seyir halindeki araçların olduğu caddeye atlayarak hayatını kaybeden şahsın atlama anları bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

6 katlı binadan ölüme böyle atladı

07 Mart 2018 13:41

Gebze Hacıhalil Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde 3 gün önce meydana gelen olayda 6 katlı iş merkezinin çatısına çıkarak aşağıya atlayan Cebrail Kabataş adlı şahıs ağır yaralanmıştı. Seyir halinde araçların arasına düşen Kabataş'nın atlama anları ise yolda ilerleyen bir aracın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde çatı üzerinde hızla koşan Kabataş, daha sonra kendini boşluğa bırakıyor. Seyir halindeki araçların arasında asfalt zemine düşen Kabataş'ı gören vatandaşlar ise hızla yardımına koşuyor.
Olayda ambulansla hastaneye kaldırılan Kabataş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.  

Hakan Öztürk

Etiketler: Gebze, Kocaeli

 

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