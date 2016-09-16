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6 kente elektrik kesintisi uyarısı

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ) planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında 19 Eylül Pazartesi günü Ankara, Bartın, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak’ın bazı ilçelerinin belirli bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

6 kente elektrik kesintisi uyarısı

16 Eylül 2016 17:31

Başkent EDAŞ’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Eylül Pazartesi günü Ankara’nın Etimesgut ve Keçiören ilçelerine, Bartın’ın Kurucaşile ve merkeze, Karabük’ün Yenice ilçesine, Kastamonu’nun Araç ve Cide ilçelerine, Kırıkkale merkeze ve Zonguldak’ın Çaycuma ve Ereğli ilçelerine bağlı bazı mahalle ve sokaklarda çeşitli saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak. Açıklamada, belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabileceği kaydedildi. Başkent EDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre elektrik kesintisinin uygulanacağı il ve ilçeler şu şekilde:
“Ankara
Etimesgut ilçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Alsancak Mahallesi 2149 sokak/sokaklarına Ahi Mesut Mahallesi 1782 - 1816 - 1783 - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.
Keçiören ilçesine 10:00 - 18:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Kanuni Mahallesi 791 - sokak/sokaklarına Ufuktepe Mahallesi 1249 - 795 - 1246 - Baltacılar - Tutal - Sarıçam - 1248 - Pasinler - Bağlama - Ufuktepe - 1252 - 1251 - 1254- 1253 - 1250 - 1249/2 - Gaziler sokak/sokaklarına Atapark Mahallesi Pasinler - 1335 - 1333 - 1275 - 1343 - 1331 - 1246 - Baltacılar - 1350/2 - Karayazı - Tutal - Mehtap - 1340 - 1346 - 1332 - 1345 - 1339 - 1341 - Gaziler - 1354 - 1357 - 1342 sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.
 

Etiketler: elektrik kesintileri


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