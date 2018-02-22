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6 kilo 380 gramlık turp görenleri şaşırttı

Osmaniye’de bir manav tezgahındaki 6 kilo 380 gramlık dev turp görenleri şaşırttı.

6 kilo 380 gramlık turp görenleri şaşırttı

22 Şubat 2018 12:14

Türkiye’nin turp ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayan Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde üretilen ve 25 yıllık manav Mehmet Erdoğan'ın tezgahına ulaşan turp, büyüklüğüyle vatandaşları şaşırttı. 25 yıldır bu mesleğin içinde olduğunu ifade eden manav Mehmet Erdoğan, “Bizim buranın turpları Kadirli'den gelir. Kadirlimizin turpu dünya genelinde meşhurdur. 25 yıldır ilk defa böyle büyük bir turpla karşılaşıyorum. Genelde bize ulaşan turpların gramajları 50 gram ile yarım kilo arasında değişirken, Kadirli’den bir arkadaş tarafından bize ulaştırılan 6 kilo 380 gram gelen turptan dolayı şaşkınız. Vatandaşlar da şaşkın, onlar da gördüğü zaman bu nedir, nereden geldi diyor” dedi.

Osmaniye’de doğup büyüdüğünü söyleyen Ahmet Yılmaz adlı vatandaş ise, "Kadirli ilçesinde yetişen turp severek tükettiğimiz bir ürün. Fakat ilk defa böyle enteresan bir turpla karşılaştım. Galiba 6,5 kilo heyecan verici. Bu arada hormon var mı, yoksa doğal olarak mı yetişti merek ediyorum” diye konuştu.

Turpu köftenin yanında zevkle tükettiğini söyleyen Hakan Çelik, ilk defa böyle büyük bir turp gördüğünü ifade ederek, “Allah vergisi” olarak yorumladı. Tahsin Ceylan ise şaşkınlığını gizlemeyerek, “Allah’ın mukadderatı” dedi.
Eczacı Zeki Özgen de, bu kadar büyüklükte turpu ilk defa gördüğünü belirterek, “Bölgemizin köklü yiyeceklerimizden, toprak altında yetiştiği, insan sağlığı için faydalı olan besin maddeleri barından bölgemizin medarı iftarı fıstığı gibi turpumuz burada. Sağlığa yararlarından dolayı çok sık kullanıyorum. Her mevsimde soframdan eksik etmediğim bir ürün. Birkaç defa büyük turp görmüştüm ama son yıllarda bu kadar büyük olanını hiç görmemiştim” şeklinde konuştu. 

Resul Özdil
 

Etiketler: Ahmet Yılmaz, alti kiloluk turp, kiloluk turp, osmaniye

 

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