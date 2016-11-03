Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki D.D.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyen Bursa polisi, sabaha karşı eve baskın yaptı. Yapılan aramalarda evinde 6 kilo esrar yakalanan D.D., gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen D.D. görüntü alan basın mensuplarına, "Beni ne çekiyorsun, baronları çek baronları" diye bağırdı. Zanlının aynı suçtan sabıkasının olduğu, olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.

Yakup Vardar - Yusuf Ali Arslan



