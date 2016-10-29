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6 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi

Konya’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

6 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi

29 Ekim 2016 11:54

Olay, merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Yeis Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bünyamin S. (37) yatmadan önce ısınmak için sobayı yaktı. İlerleyen saatlerde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle Bünyamin S. ile birlikte eşi Ayşe S. (36) ve çocukları R. H. S. (11), M. T. S. (11), E.N.S. (7) ve M.C.S. (14) dumandan zehirlendi. Aile, kendi imkanlarıyla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi. Hastanede tedavi altına alınan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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