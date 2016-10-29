Olay, merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Yeis Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bünyamin S. (37) yatmadan önce ısınmak için sobayı yaktı. İlerleyen saatlerde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle Bünyamin S. ile birlikte eşi Ayşe S. (36) ve çocukları R. H. S. (11), M. T. S. (11), E.N.S. (7) ve M.C.S. (14) dumandan zehirlendi. Aile, kendi imkanlarıyla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi. Hastanede tedavi altına alınan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.