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6 kişilik ailenin çadırda içler acısı hali

6 kişilik ailenin çadırda içler acısı hali
6 kişilik ailenin çadırda içler acısı hali

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde evsiz kalan 6 kişilik aile, çadırda yaşam mücadelesi veriyor.

6 kişilik ailenin çadırda içler acısı hali - Tıkla İzle

Malkara ilçesinde yaşayan Firdes Özkır, kocası, 3 çocuğu ve kayınvalidesi Sema Taş, Hacıevhat Mahallesi'nde TOKİ Konutları yanındaki boş bir alanda kurdukları çadırda kalıyor. Ailenin içler acısı hali yürek burkuyor. Yaklaşan kış öncesi evsiz kaldıklarını ifade eden Sema Taş, "Evimiz, barkımız yok, durumumuz çok kötü. Yetkililerden tek isteğimiz, başımızı sokacak bir ev olsun yeter, bunun ötesinde başka bir şey istemiyoruz" diye konuştu.
Zorda olduklarını kaydeden Firdes Özkır, "Gelen kış ayı. Çadırda 6 kişi zor şartlar altında yaşıyoruz. Ev tutmaya paramız yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Tayyar
 

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