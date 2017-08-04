6 kişinin ölümüne sebep olan tır sürücüsü serbest bırakıldı

TEM Otoyolu Gebze Muallimköy mevkiinde kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçmiş 4 araca çarparak tatil için memleketleri Şanlıurfa'dan Almanya'ya dönen 6 kişilik Erdoğan ailesinin ölümüne neden olmuştu. Olayda yaralı olarak hastaneye kaldırılan tır sürücüsü Ziver A., tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen Ziver A., dün akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutuklanan tır sürücüsünün avukatının itirazı üzerine Gebze 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, adli kontrol kararı ile serbest bırakılmasına karar verdi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı da karar sonrası serbest kalan tır sürücüsünün, kazada kusurlu olduğunu belirterek, tutuklanmaya yönelik yakalama kararı emri düzenlenmesi talebinde bulundu.

Gürcan Yılmaz

