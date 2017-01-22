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6 kişinin yaralandığı trafik kazası kamerada

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

6 kişinin yaralandığı trafik kazası kamerada

22 Ocak 2017 12:03
6 kişinin yaralandığı trafik kazası kamerada - Tıkla İzle

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi D-140 Karayolu yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında Dokurcun istikametinden Akyazı istikametine gitmekte olan 54 H 0848 plakalı otomobil ile Akyazı’dan İhlas Kuzuluk kaplıcaları sokağına girmek isteyen ve kırmızı ışıkta geçen 34 SB 523 plakalı otomobil çarpıştı.
Durumu gören vatandaşlar, olayı 112 acil ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri kazada yaralanan Vedat Y., (18), Mücahit N., (21) ,Muharrem K. (19) Alpay A. (19) Murat Y. (19),Turgay Y. (19) isimli 6 yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Akyazı İlçe Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. İtfaiye ekipleri araçları kontrol ederken, jandarma ekipleri yolda önlem aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir otomobilin kırmızı ışıkta dönerken hızlı gelen otomobilin dönen araca çarpma anı gözüküyor. 


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