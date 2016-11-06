Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Değirmenlikızık Mahallesi Dolan Sokak’taki evinden ‘ekmek almaya gidiyorum’ diyerek ayrılan 3 çocuk, 2 torun sahibi emekli Bünyamin Kaplıca (56), Maltepe Mahallesi’ndeki bir kahvehaneye uğradı. İddiaya göre, kahvehaneden ayrılırken, 10 yıl aynı apartmanda ikamet ettikleri ancak 2016 yılı başından itibaren eşinden ayrı yaşayan Necati G. (55) isimli bir kişi Kaplıca’nın yanına geldi. Ayrı yaşadığı eşinin kendisini Bünyamin Kaplıca ile aldattığı yönünde aldığı duyumları soran Necati G., çelişkili cevaplar alması üzerine üzerinde bulunan tabanca ile 6 el ateş ederek Kaplıca’yı öldürdü.

Olayın ardından kaçan Necati G., bir akrabasının evinde yakalanıp, adliyeye sevk edilirken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Bünyamin Kaplıca ise bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Yusuf Ali Arslan