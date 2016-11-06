Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » 6 kurşunla vurularak öldürülen adam defnedildi

6 kurşunla vurularak öldürülen adam defnedildi

Bursa'da eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle Necati G. tarafından 6 kurşunla vurularak öldürülen Bünyamin Kaplıca, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

6 kurşunla vurularak öldürülen adam defnedildi

06 Kasım 2016 15:15

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Değirmenlikızık Mahallesi Dolan Sokak’taki evinden ‘ekmek almaya gidiyorum’ diyerek ayrılan 3 çocuk, 2 torun sahibi emekli Bünyamin Kaplıca (56), Maltepe Mahallesi’ndeki bir kahvehaneye uğradı. İddiaya göre, kahvehaneden ayrılırken, 10 yıl aynı apartmanda ikamet ettikleri ancak 2016 yılı başından itibaren eşinden ayrı yaşayan Necati G. (55) isimli bir kişi Kaplıca’nın yanına geldi. Ayrı yaşadığı eşinin kendisini Bünyamin Kaplıca ile aldattığı yönünde aldığı duyumları soran Necati G., çelişkili cevaplar alması üzerine üzerinde bulunan tabanca ile 6 el ateş ederek Kaplıca’yı öldürdü.

Olayın ardından kaçan Necati G., bir akrabasının evinde yakalanıp, adliyeye sevk edilirken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Bünyamin Kaplıca ise bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 

Yusuf Ali Arslan

Etiketler: 6 kurşun, bursa


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!