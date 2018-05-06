6 Mayıs yurtta hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli'nin doğusu ile Hatay ve Kilis çevreleri hariç tüm yurdun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzeyi ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesiminde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney, iç ve batı kesimlerinde azalacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güney batı, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'nu batı ve iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 Km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara'da hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor) 19

İstanbul'da hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor) 24

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı 26