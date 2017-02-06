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6 Şubat 2017 on numara çekiliş sonuçları! |MPİ bilet sorgula|

6 Şubat 2017 on numara çekiliş sonuçları belli oldu mu? Geçen hafta iki kişinin hayallerine kavuştuğu büyük ikramiye bu hafta hangi şanslı numaralara vuracak? Tiryakilerinin merakla beklediği on numara çekilişinde kazanan rakamlar hangileri olacak? 6 Şubat 2017 Pazartesi çekilecek olan on numara çekiliş sonuçları MPİ sayfasından açıklanacak. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan çekiliş sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz....

6 Şubat 2017 on numara çekiliş sonuçları! |MPİ bilet sorgula|

06 Şubat 2017 09:18

6 Şubat 2017 on numara çekiliş sonuçları belli oldu mu? Tiryakilerinin heyecanla beklediği on numarada bu hafta şanslı numaralar hangileri olacak? Bu hafta hayallerine kavuşan kişi veya kişiler kimler olacak? Talihli il veya ilçeler hangileri olacak? 6 Şubat 2017 On numara çekiliş sonuçları! -MPİ bilet sorgula-

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARINA BU LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ...

GEÇEN HAFTA ON NUMARAYI KAZANAN ŞANSLI NUMARALAR, İL VE İLÇELER

01 03 06 09 18 21 29 33 38 39 45
46 49 53 57 62 65 69 72 74 76 80

 

 

Her haftanın Pazartesi günü çekilişi yapılan on numaranın akşam saatlerinde sonuçları belli olmaktadır. Bir çok kişi hayallerini on numara sonuçlarına bağlarken büyük bir merak ile beklemekte ve sonuçlarını sabırsızlık ile seyretmektedirler. On numara diğer oyunlara göre daha zevkli ve kazanma riskinin daha yüksek olmasından dolayı en çok oynanma sebebi arasında olmuştur.

On numara oyunun oynanmasından biraz bahsedecek olursak bir kolonda 1 den 80 e kadar sayı bulunmakta ve 22 sayı işaretleyebilmektesiniz. Bu işaretlediğiniz 22 sayıdan 10 tanesinin tutması halinde büyük ödülü elde ediyorsunuz. Ancak 9, 8, 7 ve 6 sayısını da tahmin edenlere yine ödüller bulunmaktadır. Hatta onnumara da hiç sayı bilmeseniz bile yine kazanabiliyorsunuz. İkramiyenin ne kadar alacağınızda o haftada toplanmış olan hasılattan paylaşılmakta ve bilen çıkmadığı zaman o para onu devretmektedir.

On Numara Nasil Oynanir ?
On numara boş bir on numara kolonunun alınıp 1 den 80 e kadar olan rakamlardan 10 adet rakamın seçilmesi şeklinde oynanır. Her kolonda 10 tane rakam seçmek gerekmektedir.

Boş bir kuponda A kolonundan E kolonuna kadar toplamda 5 adet boş kolon bulunmaktadır. Bir kolon oynamak istediğimizde A kolonunundan 10 adet rakam seçeriz. Çekilişte 22 top çekilir. Şansımızı artırmak istersek diğer kolonları da oynayabiliriz.

On numara kolon ücreti 1 TL dir. Oynadığımız her kolon için 1 TL ücret öderiz.

On numara oyunun Özellikleri

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur. 

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