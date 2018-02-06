6 Şubat 2018 yurtta hava durumu | Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu 10
İstanbul: Parçalı bulutlu 11
İzmir: Parçalı bulutlu 15
Adana: Parçalı bulutlu 20
Antalya: Parçalı bulutlu 21
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde yağmurlu 10
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11
Erzurum: Parçalı bulutlu 4
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14