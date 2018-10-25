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6 suçtan aranan şüpheli yakalandı

6 suçtan aranan şüpheli yakalandı
6 suçtan aranan şüpheli yakalandı

Gaziantep’te 6 farklı suçtan aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olay Gaziantep'in Şahinbey İlçesine bağlı Eyüpoğlu mahallesinde meydana geldi. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Eyüboğlu Mahallesinde durumundan şüphelenildiği şahsı durdurdu. Durdurulan H.D isimli şüpheli şahsın yapılan üst aramasında, 78,5 gram eroin maddesi ele geçirildi.
H.D'nin yapılan incelemelerinde hükümlü ve tutuklunun kaçması, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, fuhuşa teşvik ve yer sağlama, mala zarar verme gibi suçlar olmak üzere toplamda 6 farklı suçtan arandığı tespit edildi.
Hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen H.D tutuklanarak cezaevine konuldu.  

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