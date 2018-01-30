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6 Suriyeli, 1 Afganistanlı trafik kazasında yaralandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 6 Suriyeli ve 1 Afganistan uyruklu toplam 7 kişi yaralandı.

6 Suriyeli, 1 Afganistanlı trafik kazasında yaralandı

30 Ocak 2018 09:01

Edinilen bilgiye göre, Malkara-İpsala istikametinde seyreden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TBU 99 plakalı otomobil, Dörtyol Kavşağı’na geldiği esnada kontrolden çıkarak takla attı. Kazada Suriye uyruklu 3 yaşındaki Hira Muhammet, Sami Muhammet, Zeynep Mustafa, Hasan Muhammet, Saeed Sedigbi, Fehmi Ahmed ve Afganistan uyruklu Rametullah Ali Zora yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil ambulanslarıyla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Ayhan Gülver
 

 

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