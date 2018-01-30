6 Suriyeli, 1 Afganistanlı trafik kazasında yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Malkara-İpsala istikametinde seyreden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TBU 99 plakalı otomobil, Dörtyol Kavşağı’na geldiği esnada kontrolden çıkarak takla attı. Kazada Suriye uyruklu 3 yaşındaki Hira Muhammet, Sami Muhammet, Zeynep Mustafa, Hasan Muhammet, Saeed Sedigbi, Fehmi Ahmed ve Afganistan uyruklu Rametullah Ali Zora yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil ambulanslarıyla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ayhan Gülver

