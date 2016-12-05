Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, YPG terör örgütü üyesi 6 teröristin yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçma hazırlığı içerisinde olduğu bilgisine ulaştı. İkiçeşmelik Mahallesi’ne operasyon düzenleyen Terörle Mücadele ekipleri, daha önceden isimleri belirlenen ve kısa süre önce Kuşadası’na geldikleri tespit edilen 6 teröristi yakaladı. Gözaltına alınan YPG üyesi teröristler, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği’nde sorgulanmaya başlandı.

Bu arada, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İkiçeşmelik Mahallesi’nde yaptığı operasyon çevrede oturan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler de istihbarat çalışmasını değerlendiren polis ekipleri, tüm yolları keserek, daha önceden belirledikleri 6 kişiyi gözaltına alıyor.