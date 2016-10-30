Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Irak kuzeyi bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 6 bölücü terör örgütü mensubu teröristin, güvenlik güçlerine silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olduğunu bildirdi.

İlker Turak