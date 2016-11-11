Başakşehir Belediyesi, üçüncüsünü düzenlediği Balık Festivali'ni Kayaşehir Kapalı Pazar Alanı'nda gerçekleştirdi. Festivale katılan Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da vatandaşlara balık ekmek ikram etti. Festivalde bir yandan balık ekmek ikramı yapılırken diğer yandan da kemençe ve halk oyunları ekibi performanslarını sergiledi. Bu yıl düzenlenen festivalde 6 ton balık 20 bin kişiye ikram edilirken, çocuklar için düzenlenen yarışma ve gösteriler, miniklerin büyük beğenisini topladı. Ayrıca çocuklar için mısır ve pamuk şeker ikramı da yapıldı.

"Festivalde 6 ton 20 bin kişiye balık dağıtılıyor"

Bu yıl üçüncü kez balık festivali yaptıklarını dile getiren Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Balık festivalimize ilk sene burada 7 bin kişiye, ikinci sene 10 bin kişiye balık ekmek dağıttık. Bugün burada düzenlediğimiz festivalde 6 ton balık, 20 bin kişiye dağıtılıyor. Ben festival düzenlenirken destek olan ve balık ikramında bulunan balıkçı esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Her evde olduğu gibi bizim evimizde de balık pişiyor. Nereden aldığımı sorarsanız, buradaki esnaflarımıza fark ettirmeden buradan gelip alışveriş yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Balığı 15 günde bir yemeye çalışıyorum"

Karadeniz müzikleri eşliğinde balık festivalini beğendiğini söyleyen Mustafa Birol, "Balık ekmeği çok güzel buluyorum. Devamlı bu festivalin olmasını isterim. Belediye Başkanımız Mevlüt Uysal’a teşekkür ederim yapmış olduğu etkinlikten dolayı. Balığı 15 günde 1 yemeye çalışıyorum" dedi.

"Çocuklar için güzel bir değişiklik oluyor"

Kayaşehir’de oturan ve ilk defa çocuğu ile birlikte balık festivaline geldiğini belirten Serpil Kavak, "Festivali çok güzel buluyorum. Bilhassa çocuklar için güzel bir değişiklik oluyor. Festivalin tekrar etmesini isterim. Balığı çok seviyorum haftada bir kez yerim" ifadelerini kullandı.

Ahmet Faruk Sarıkoç

İSTANBUL