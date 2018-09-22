6 top bezle işe başladı 3 iş yeri açtı

Dulkadiroğlu ilçesi Tarihi Kapalı Çarşı'da bulunan Taşhan Çarşısı'nda manifatura işi yapan girişimci Hatice Bayraktar, çalışmak isteyen ve imkanı olmayan kadınlara örnek konumda.

Kocasının kendisinin çalışmasını istemediği 3 çocuk annesi Hatice Bayraktar, eşini ikna ettikten sonra 6 top bez ve 10 bin lira sermayeyle iş hayatına atıldı. Tek başına 3 adet farklı yerde iş yeri açan kadın 2 iş yeri sahibi konumuna geldi.

Eve katkı amaçlı iş hayatında çalışmaya başladığını söyleyen Bayraktar, kadınların pes etmeden iş hayatına atılmasını istedi.

Küçük iş yerinde müşterilerin isteğine göre ürün hazırlayan Bayraktar şunları söyledi:

Bu işe çocuklarım büyüdükten sonra çalışmam gerektiğini düşünerek başladım. Eşim beni başka işe göndermemekte kararlıydı ve ben de kendi işimi kurmak istedim. 10 yıldır bu işi yapıyorum. İlk işe başladığımda 10 bin lira ile 6 top bezim vardı. Büyük gayret ve emek sarf ederek çarşıda iş yerimi açtım. Yaptığım iş manifatura işi ve tarihi ürünlerimizi öldürmemek için bu işe başladım.

Özellikle döşek yüzü, nevresim ve perdeler dikerek müşterilerin isteğine göre hazırlıyorum. Kadınların çalışmaları taraftarıyım ve onlar da çalışsın iş yerini açsın. Kimse pes etmesin amacı neyse onu uygulasın. Şu anda iş yerimin biri Önsen Mahallesi'nde biri burada ve bir de kızıma iş yeri açtım. İş yaparken kazandığınız zaman aldığınız paranın değerini iyi bilip parayı değerlendirmek gerekir.”