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6 yaşındaki çocuk kene kurbanı oldu

Sivas’ta 6 yaşındaki çocuk kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından hayatını kaybetti.

6 yaşındaki çocuk kene kurbanı oldu

24 Mayıs 2018 11:10

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Bozkuş köyünde meydana geldi. Fikret Karataş’ın 6 yaşındaki oğlu M.R.K.’yi geçtiğimiz günlerde kene ısırdı. Rahatsızlanan çocuk Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesinde tedavi altına alındı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konan çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minik çocuk bugün Bozkuş köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.  

Mehmet Arısal
 

 

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