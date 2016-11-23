Alınan bilgiye göre, Haymana ilçesinde Çaldağ İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencisi Hasan Yaşar (6), okul çıkışında arkadaşları ile oyun oynarken okulun kapısına asıldı. Yerinden çıkan kapı küçük çocuğun üzerine düştü. Başından yaralanan çocuk, kaldırıldığı Haymana Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Ankara Dışkapı Hastanesi'ne sevk edildi. Hasan Yaşar’ın hayati tehlikesinin olmadığı, kafasına darbe alması sebebiyle tedbir amaçlı Ankara’ya sevk edildiği öğrenildi.

Hamza Kabasakal