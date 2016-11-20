Yaklaşık 4 ay önce Gap Mahallesi'nde F.Y. (6) adındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan A.Ş. (34) adındaki şahsın ilk duruşması yapıldı. Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan iddianamede, F.Y. adındaki kız çocuğu sokakta oynadığı sırada, yanına gelen A.Ş., 'merdivenlerin oraya gelmezsen seni döverim' diyerek F.Y.'yi tehdit etti ve bir evin merdiven boşluğuna götürüp taciz etti.

Kızın amcası sapığı yakaladı

A.Ş. adındaki şahıs kız çocuğunu taciz ettiği sırada kızın amcası M.Y. tarafından yakalanarak tartaklandı. Daha sonra polis tarafından gözaltına alınan A.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan ilk duruşmada A.Ş. suçları kabul etmedi. Duruşma ise 14 Aralık 2017 tarihine ertelendi.

A.Ş. hakkında 'istismara teşebbüs ve hürriyetten yoksun kılma suçundan' 15 yıl hapis cezası isteniyor.

Mehmet Şükrü Yıldırım

