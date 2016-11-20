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6 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şahıs için 15 yıl hapis istendi

Batman'da 6 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan şahıs için 15 yıl hapis cezası istendi.

6 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şahıs için 15 yıl hapis istendi

20 Kasım 2016 15:16

Yaklaşık 4 ay önce Gap Mahallesi'nde F.Y. (6) adındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan A.Ş. (34) adındaki şahsın ilk duruşması yapıldı. Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan iddianamede, F.Y. adındaki kız çocuğu sokakta oynadığı sırada, yanına gelen A.Ş., 'merdivenlerin oraya gelmezsen seni döverim' diyerek F.Y.'yi tehdit etti ve bir evin merdiven boşluğuna götürüp taciz etti.

Kızın amcası sapığı yakaladı
A.Ş. adındaki şahıs kız çocuğunu taciz ettiği sırada kızın amcası M.Y. tarafından yakalanarak tartaklandı. Daha sonra polis tarafından gözaltına alınan A.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan ilk duruşmada A.Ş. suçları kabul etmedi. Duruşma ise 14 Aralık 2017 tarihine ertelendi.
A.Ş. hakkında 'istismara teşebbüs ve hürriyetten yoksun kılma suçundan' 15 yıl hapis cezası isteniyor. 

Mehmet Şükrü Yıldırım
 

Etiketler: merdiven boşluğu, taciz


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