Şanlıurfa'dan Adana'ya göç eden ve çocuğu olmayan kadınları kocakarı yöntemiyle tedavi eden Zehra Çakar, 6 yıl önce 85 yaşında hayatını kaybetti. 46 yaşındaki İbrahim Çakar, annesini kaybettikten sonra onun eşyalarını bir odaya koydu. Çakar, geçtiğimiz günlerde annesini kaybettiği evden başka bir eve taşındı. İbrahim Çakar'ın eşi Cevriye Çakar, eşyaları temizlerken kayınvalidesinden kalan eşyaları da temizlemek istedi.Kayınvalidesinin yaşarken kimseye vermediği yastığını yıkamak için söken Cevriye Çakar, içindeki yünü çıkarmaya çalıştığı sırada bir bezin içinde tedavülden kalkmış milyonlarca liralık banknot buldu. Yastıktan 30 adet 1 milyon lira, 35 adet 50 bin lira, 21 adet 100 bin lira, 26 adet 250 bin lira çıktı. Annesinden servet kaldığı için sevinen İbrahim Çakar, paraların 6 sıfır atılmadan önceki para olduğunu fark edince şok oldu.

İbrahim Çakar, evi temizlerken eşinin yastık içinde para bulduğunu duyunca önce çok sevindiklerini ancak gerçeği öğrenince hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek, "Annem yaşarken paraları yastık altı yapmış. Bize de söylememiş, biz de paraları yıllar sonra bulduk. Ben zamanında 250 bin liraya 30'dan fazla koyun alıyordum ama şimdi milyonlarım var bir işe yaramıyor. Annem yaşarken eli çok açıktı, neden böyle bir şey yaptı anlamıyorum. Belki kendi de yastığın içine para koyduğunu unutmuştur. Çünkü kendi öleli 6 yıl oldu. Bu paralar geçerliliğini 2005'te kaybetti" dedi.

Annesinin yastığında para çıktıktan sonra diğer yastıklara da baktıklarını ancak başka para bulamadıklarını anlatan Çakar, "Ben annem yaşarken bu parayı bize vermediği için çok üzülüyorum. Bana verseydi ben bir iş kurardım, para yastık içinde değerini kaybetti. Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum. Arkadaşlar Merkez Bankası'na git diyor ama bir faydası olur mu bilmiyorum" diye konuştu.

Çakar, paranın büyük kısmını da çocukların aldığını, oyuncak yaptığını sözlerine ekledi.

Fatih Keçe



