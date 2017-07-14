6 yılda 30 ülke dolaştı

Bisikleti ile yaklaşık 6 yıl önce Fransa'dan yola çıkan ve adını belirtmek istemeyen Fransız turist, 6 yıldır adeta göçebe hayatı yaşıyor. 30 ülke dolaşıp yaklaşık 30 bin kilometre yol kat eden Fransız turist, Düzce'nin Akçakoca ilçesine ulaştı. Bisikleti ile Sakarya'nın Karasu ilçesine geçen yabancı turist, aynı güzergahı kullanan sürücülerin ilgi odağı oldu. Bisikletinin arkasına astığı Türk Bayrağı ile de büyük takdir topluyor. "Göçebe hayat, 6 yıl, 30 ülke ve 30 bin kilometre" yazan pankartı gösteren Fransız turist, fotoğraf ve yemek teklifini ise geri çeviriyor.

Tuncay Türkgülü