Çoğunluğu dolandırıcılık suçu olmak üzere 16 ayrı dosyadan aranması olan Emrullah Yemez Bodrum’da konakladığı bir pansiyonda yakalandı. Otel konaklama projesinden aranması düşen Mehmet Anık isimli şahıs sabaha karşı Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen ödeme şartını ihlal suçundan aranan şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan kimlik kontrolünde nüfus cüzdanın farklı olduğu, şahsın sahte kimlik düzenlediği tespit edildi. Şüphelinin alınan parmak izi tespiti sonucunda şahsın gerçekte Emrullah Yemez olduğu ve hakkında 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Şahsın kullandığı sahte kimlik Mehmet Anık’ın, Aydın ilinden borçlunun ödeme şartını ihlal sucundan aranmasının düşmesi ve polisin dikkati sonucu 6 yıldır firarda olan suç makinesi ele geçirilmiş oldu.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Emrullah Yemez çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EREN AYHAN