Edinilen bilgiye göre, 22 ayrı suçtan aranması bulunan ve 6 yıldır hem jandarma hem de polis tarafından aranan şahsın, kazada hayatını kaybeden Ahmet Kaya’nın cenaze törenine katılmak için Çepnidere Mahallesine gelebileceği ihbarını alan jandarma ekipleri operasyon başlattı. Cenaze için mahalleye gelen C.A. (27) jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlker Uyar

MANİSA