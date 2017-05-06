6 yıllık kan davası sona erdi

Diyarbakır’da aynı aşirete mensup iki aile arasında yaklaşık 6 yıl önce ağız dalaşı ile başlayan kavga daha sonra büyümüş, olayda Özyılmaz ailesinden bir kişi hayatını kaybetmişti. Bu tarihten itibaren Özyılmaz ve Özdemir aileleri arasında kan davası başladı. Uzun yıllar devam eden kan davası, bugün Çınar ilçesine bağlı Avdallı köyü meydanında düzenlenen törenle son buldu.

Törende konuşan Abdullah Özyılmaz, Özdemir ailesi ile aralarında 6 yıldır kan davası bulunduğunu, bugün itibari ile barıştıklarını söyledi.ün bugün olduğunu belirterek, “Keşke olmasaydı, pişmanız. Bundan sonra inşallah bu tür olaylar aramızda olmaz.

Çocuklar arasında bir olay olmuş, büyükler arasında hiçbir şey yok. Yattığımız zaman, gezdiğimiz zaman korkuyorduk. Herkes bizi örnek alsın” dedi.

Kur’an-ı Kerim’in okunmasının ardından birbirlerine sarılan iki aile fertleri daha sonra aynı sofrada yemek yedi.

Aydın Yorat

