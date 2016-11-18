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60 bin arı, kovanlarında zehirlenerek telef oldu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 200 kovan içerisinde bulunan yaklaşık 60 bin arı, kimliği belirsiz kişi ve kişilerce zehirlendi. Telef olan arılarla ilgili numune alınırken, jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

60 bin arı, kovanlarında zehirlenerek telef oldu

18 Kasım 2016 17:32
60 bin arı, kovanlarında zehirlenerek telef oldu - Tıkla İzle

Serdivan ilçesi Kazımpaşa mahallesinde kendisine ait arazide Arı Yetiştiriciliği yapan Cihangir Temur, kovanların yakınlarında ölü arılar görmesiyle durumu Serdivan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Zehirlenerek telef edildiği iddia edilen arılardan numune alan ekipler, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Baba mesleği olarak 35 yıldır arıcılıkla uğraştıklarını söyleyen Cihangir Temur, ilk defa başlarına böyle bir şey geldiğini söyledi. Yapılan olayı canilik olarak adlandıran Temur, “Bu insanlığa sığmaz. Bir arı demek, insanlık, doğa demek. Arıların ölmesi demek insanlığın ölmesi demek. Bunu yapan kişi 60 bin insanı katletmiş varsayıyorum. Çok canımız yandı” dedi.

280 kovandan 200’ünü açarak arıları zehirlediklerini iddia eden Temur, “Diğerlerine ilacı yetmedi galiba, onlara dokunmamış. 200 kovan tek tek ilaçlanmış, 60 bin arı yok oldu gitti. 80 ila 100 bin arasında maddi bir zarar var. Serdivan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvurduk, savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Jandarma kameralara bakacak, köye giriş çıkışları. Şüphelendiğimiz birkaç kişinin ismini verdik. Tek isteğimiz bunu yapanın bulunması” diye konuştu.  

Etiketler: arı kovanı, arı yetiştiriciliği


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