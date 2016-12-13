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60 bin liralık su borusu çaldılar

Konya’da 60 bin lira değerinde su borusu hırsızlığına karıştığı ileri sürülen 4 hırsızlık şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

60 bin liralık su borusu çaldılar

13 Aralık 2016 16:53

Edinilen bilgiye göre, 4 ve 8 Aralık tarihleri arasında merkez Meram ilçesi Lalebahçe Mahallesi’nde damlama sulama borusu hırsızlıklarının yaşanması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis, çalınan su borularının hurdacıya satılabileceği ihtimali üzerine hurdacılar civarında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu bölgede büyük çapta su borusunun yakılacağı bilgisine ulaşan ekipler, yaptığı çalışma neticesinde boruları yakmaya çalıştığı öğrenilen Sefa Ç. (23), Mehmet U. (26), Kadir B. (19) ile Hüseyin D.’yi (25) yakalayarak gözaltına aldı. Çalıntı su borularının büyük kısmı yakılmadan ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler: 60 bin liralık su borusu


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