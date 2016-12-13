Edinilen bilgiye göre, 4 ve 8 Aralık tarihleri arasında merkez Meram ilçesi Lalebahçe Mahallesi’nde damlama sulama borusu hırsızlıklarının yaşanması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis, çalınan su borularının hurdacıya satılabileceği ihtimali üzerine hurdacılar civarında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu bölgede büyük çapta su borusunun yakılacağı bilgisine ulaşan ekipler, yaptığı çalışma neticesinde boruları yakmaya çalıştığı öğrenilen Sefa Ç. (23), Mehmet U. (26), Kadir B. (19) ile Hüseyin D.’yi (25) yakalayarak gözaltına aldı. Çalıntı su borularının büyük kısmı yakılmadan ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.