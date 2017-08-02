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60 bin TL'lik maskeli soygun güvenlik kamerasında |İstanbul haberleri

Bayrampaşa’da bir tekstil atölyesine giren kar maskeli hırsızlık zanlıları dakikalar içinde 60 bin TL’lik ürünleri çalarak kaçtı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

60 bin TLlik maskeli soygun güvenlik kamerasında |İstanbul haberleri

02 Ağustos 2017 11:58
60 bin TL'lik maskeli soygun güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Bayrampaşa ilçesi Orta mahallede faaliyet gösteren bir tekstil atölyesi kar maskeli dört şahıs tarafından soyuldu. Yaşanan soygun anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde zanlıların iş yeri önüne araçla geldikten sonra bir süre beklediği ve sonrasında harekete geçtiği görülüyor. Zanlılar önce iş yerinin kepenklerini kesip camı kırıyor ve hemen ardından yerine giriyorlar. İçi tamamlanmış ve satışa hazır hale getirilmiş tekstil malzemesi dolu kolileri sırtlayan zanlılar, ürünleri geldikleri araca dolduruyor. İş yerinde yaklaşık 10 dakika kalan zanlılar, üst kattan gelen sesler üzerine korkup kaçtılar. Zanlılar, dakikalar içinde 60 bin TL değerinde ürünü çalarak kayıplara karıştı.
Zanlıların iş yerine gece 04:00 sularında geldiğini belirten atölye çalışanı Volkan Ulaş, “Önce kepengi kırdılar sonra camı kırıp içeri girdiler. İçi mal dolu kolileri araçlarına taşıdılar. Üst kattaki komşumuz durumu fark edip bağırınca korkup kaçtılar. Biz durumu polise bildirdik. Ancak henüz sonuç alamadık. 60 bin TL civarında zararımız var” diye konuştu.

Mehmet Altunışık
 


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